Второй дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Новый, второй на Крымском полуострове, дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в субботу в Севастополе, передает "Интерфакс".

"С сегодняшнего дня вся группировка противоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400", - сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

Севостьянов вручил приказ о заступлении на охрану воздушных границ командиру зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 "предупредительным сигналом украинским разработчикам ракетного оружия".

"Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит - летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", - заявил депутат.

Белик добавил, что подразделения С-400 "Триумф" создают плотное кольцо ПВО без "мертвых зон".

Как сообщил источник в силовых структурах полуострова, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.