На улице Московской в Екатеринбурге сгорела сауна. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС РФ по Свердловской области, ЧП произошло около десяти утра в субботу, 13 января.

"На площади 30 кв.м. повреждены внутренняя отделка и отделка парильной, комнаты отдыха в оздоровительном комплексе. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. В 10:05 огонь локализован, в 10:13 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:09", - рассказали в МЧС.