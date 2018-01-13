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В ЦПКиО им. Маяковского из-за мороза отменили празднование Старого нового года
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ледовый каток, ЦПКиО, Екатеринбург (2017) | Фото: ekb-room.ru

В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского из-за сильных морозов отменили празднование Старого нового года.

На сайте парка говорится: "13 января, в связи с погодными условиями, в парке Маяковского отменена развлекательная программа, посвященная празднованию Старого Нового Года. Приносим свои извинения за причинённые неудобства".

При этом об отмене интерактивной программы "У елочки", запланированной на воскресенье, 14 января, речи пока не идет.

В Екатеринбурге 13 января выдалось морозным: около 20 градусов мороза и довольно сильный ветер с порывами до 10-14 м/с. 14 января температура воздуха будет чуть выше, но ветер не ослабнет. И только к утру понедельника начнет теплеть.

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13.01.2018 12:32 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:32 Екб


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В ЦПКиО им. Маяковского из-за мороза отменили празднование Старого нового года
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