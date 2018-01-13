В Магнитогорске в ДТП попал автобус с журналистами

В Магнитогорске в ДТП попал микроавтобус, перевозивший журналистов местных СМИ.

Накануне в городе проходило совещание под председательством губернатора Челябинской области. На мероприятие приехали два пула прессы – правительственный и местный. Последний ехал вне кортежа губернатора, он и попал в аварию, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадала одна журналистка, она была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области Накануне.RU сообщили, что сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП: "Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством".

Стоит отметить, что журналисты попали в ДТП в канун своего профессионального праздника – 13 января в России отмечается День печати.