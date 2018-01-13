В Троицке 11-летний школьник "заминировал" ледовый городок

В Троицке (Челябинская область) вечером в пятницу, 12 января, полицейские получили анонимное сообщение о минировании ледового городка.

Городок эвакуировали, но после осмотра территории никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России "Троицкий" установлена личность звонившего, им оказался несовершеннолетний житель города Чебаркуля, 2007 года рождения. Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного розыска МО МВД России "Чебаркульский" осуществлен выезд к месту его проживания. Стражи порядка провели с ребенком и его родителями профилактическую беседу", - рассказали в полиции. Правоохранители отмечают, что у мальчика благополучная, полная семья.

Теперь родителей лжеминера привлекут к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).