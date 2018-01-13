До 57 увеличилось количество отравившихся в кафе в Улан-Уде

"По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) за медпомощью с симптомами отравления после посещения этого кафе обратились 57 человек. 45 из них госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, в том числе восемь детей", - цитирует представителя республиканского Минздрава НТВ.

По данным медиков, состояние всех пациентов оценивается как "средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному".

Все пострадавшие обратились к врачам после того, как поели в кафе "ШулэнДо", которое находится в Улан-Удэ на Коммунистической улице. У заболевших диагностирован сальмонеллез, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство. МВД Бурятии начало проверку по факту отравления 57 человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.