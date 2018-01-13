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"Бегство" бизнесменов на Мальту – отчаянная попытка перепрятать деньги в "горящем доме" Более 700 россиян, среди которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты в 2017г. Программа "Гражданство в обмен на инвестиции" действует там с 2013 г., и чтобы принять в ней участие, необходим основной взнос в 250 тыс. евро. Средства вкладываются в государственные облигации и недвижимость. Мальта считается страной с самыми низкими налогами в Евросоюзе.
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экономика  |  добавить комментарий
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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 81


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Новости
13.01.2018 11:59 Мск (13:59 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
До 57 увеличилось количество отравившихся в кафе в Улан-Уде
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Сальмонелла (2015) | Фото: wikipedia.org

"По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) за медпомощью с симптомами отравления после посещения этого кафе обратились 57 человек. 45 из них госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, в том числе восемь детей", - цитирует представителя республиканского Минздрава НТВ.

По данным медиков, состояние всех пациентов оценивается как "средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному".

Все пострадавшие обратились к врачам после того, как поели в кафе "ШулэнДо", которое находится в Улан-Удэ на Коммунистической улице. У заболевших диагностирован сальмонеллез, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство. МВД Бурятии начало проверку по факту отравления 57 человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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13.01.2018 11:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


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До 57 увеличилось количество отравившихся в кафе в Улан-Уде
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