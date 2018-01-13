США включили соцсеть "ВКонтакте" в список пиратских сайтов

"ВКонтакте" снова попала в число пиратских сайтов, список которых составляет Министерство торговли США, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующий документ. В него включают ресурсы, которые, по мнению руководства США, нарушают права интеллектуальной собственности.

Для соцсети "ВКонтакте" это попадание в список уже не первое. Да и сам сайт не стал единственным российским в документе: США причисляют к пиратам также торренты Rutracker.org и Rapidgator.net, сайт kinogo.cc и др.

Интересно, что компания Mail.Ru Group (владеет "ВКонтакте") уже несколько лет старается проводить политику, направленную на легализацию аудио- и видеоконтента в соцсети. В частности, были подписаны договоры с крупнейшими правообладателями. Тем не менее, во "ВКонтакте" содержится еще немало пиратских копий тех правообладателей, с которыми еще не установлены договорные отношения.