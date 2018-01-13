Шесть человек находятся в реанимации после взрыва газа и пожара в жилом доме в Омске

Шесть человек, в том числе четверо детей, остаются в реанимации в тяжелом состоянии после взрыва бытового газа и последовавшего пожара в пятиэтажном жилом доме в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Все они – члены одной семьи. Всего пострадали восемь человек. Госпитализированные получили ожоги. "Шесть человек находятся в реанимации ожогового центра, их состояние также тяжелое. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении городской больницы № 1 с переломом пяточной кости", — рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР возбудил уголовное дело.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве.