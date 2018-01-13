СКР начал проверку после обнаружения двух тел под завалами рухнувшего здания в Копейске

СКР начал доследственную проверку после обнаружения под завалами обрушившегося здания котельной в Челябинской области тел двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СУ СКР, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 12 января, в ночное время на территории заброшенного производственного строения (котельной) в поселке им. Бажова (Копейск). Под завалами были обнаружены тела двух местных жителей – женщины и мужчины. "По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома", - рассказали в СКР.