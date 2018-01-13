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от издателя  |  комментариев: 81


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Новости
13.01.2018 09:51 Мск (11:51 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
СКР проверяет версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве
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(2017) | Фото: t.me/breakingmash

СКР начал проверку версии о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве. Старший помощник главы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что экс-владелец фабрики Илья Аверьянов в ходе допроса заявил, что его предприятием пытались незаконно завладеть в течение долгого времени, поэтому в целях самообороны он обзавелся оружием. "В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате", - цитирует Иванову ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Аверьянову в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".

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13.01.2018 09:51 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.12.2017 14:30 Мск
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Ранее 28.12.2017 12:00 Мск
Стрельба на фабрике "Меньшевик": в деле появился пистолет, из которого, возможно, стреляли по Аверьянову

Ранее 28.12.2017 07:39 Мск
В Москве задержали стрелка с фабрики "Меньшевик"

Ранее 27.12.2017 16:23 Мск
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Спецназ не нашел экс-владельца на территории фабрики "Меньшевик"

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СКР проверяет версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве
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