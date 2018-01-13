СКР проверяет версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве

СКР начал проверку версии о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве. Старший помощник главы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что экс-владелец фабрики Илья Аверьянов в ходе допроса заявил, что его предприятием пытались незаконно завладеть в течение долгого времени, поэтому в целях самообороны он обзавелся оружием. "В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате", - цитирует Иванову ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Аверьянову в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".