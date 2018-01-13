В Омске из-за водопроводной аварии несколько улиц в мороз покрылось льдом

В Омске случилась еще одна коммунальная авария.

Из-за аварии на водопроводе несколько улиц оказались затоплены, вода в условиях низких отрицательных температур превратилась в лед.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, было ограничено движение автотранспорта по ул. Лермонтова от Куйбышева до Жукова, а также по ул. Жукова от Лермонтова до 10 Октября. По данным пользователей соцсетей, движение на этих улицах уже открыто.

Специалисты "Омскводоканала" обещали закончить ремонтные работы в течение дня. От централизованного водоснабжения были отключены четыре жилых дома – там организован подвоз питьевой воды.

Напомним, накануне в доме на ул. 5-й Кордной в пятиэтажке произошел взрыв бытового газа, который стал причиной пожара. В результате пострадали четыре ребенка и столько же взрослых. СКР возбудил уголовное дело.