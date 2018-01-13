В Забайкальском крае в ДТП погибли пять человек

В Забайкальском крае произошло крупное ДТП – погибли пять человек, еще двое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ, авария случилась в 23 часа местного времени накануне на федеральной дороге "Чита-Забайкальск-граница с КНР", в трех километрах от села Харанор.

По предварительным данным, 22-летний водитель машины Toyota Mark II при обгоне большегруза выехал на встречку и столкнулся с минивэном SsangYong Istana.

В результате аварии на месте ДТП погибли водитель "Истаны" и четыре пассажира этого автомобиля – жители поселка Могойтуй. Водитель японского авто и 33-летний пассажир "Истаны" госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Забайкальскому району. На место выехали начальник УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуард Белобровый, специализированная следственно-оперативная группа краевого УМВД, эксперт-автотехник.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в МВД.