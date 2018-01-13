Под завалами рухнувшего здания в поселке Бажово нашли тела двоих человек

Под завалами обрушившегося здания котельной в поселке Бажово (Челябинская область) обнаружены тела двоих погибших. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Погибли мужчина и женщина. По предварительной версии, они разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула, и произошел обвал крыши и верхних перекрытий. Завал составил около 300-400 квадратных метров, а глубина 2,5 метра.

Найти тела погибших удалось благодаря кинологам. Кинологические расчеты указали место предположительного нахождения тел погибших, после чего начались раскопки. Тела были извлечены и переданы сотрудникам полиции. На данный момент работы продолжаются, собаки обозначили еще один сектор, который отрабатывается.

На месте происшествия работает мобильный отряд поисково-спасательной службы Челябинской области, специализированная пожарно-спасательная часть, подразделения ГУ МЧС по Челябинской области, специалисты Уральского учебного спасательного центра МЧС России, сотрудники полиции и др.