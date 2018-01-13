В Омске из-за пожара и взрыва бытового газа в жилом доме возбудили уголовное дело

ЧП произошло накануне в 17.20 по местному времени в пятиэтажке на улице Кордная. Пожару предшествовал хлопок газовоздушной смеси бытового газа. В результате взрыва и пожара пострадало четверо детей, они были госпитализированы с ожогами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России..

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, кроме детей, пострадали четверо взрослых. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия и допросы очевидцев, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей, будет назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.