Губернатор Свердловской области и глава Екатеринбургской епархии обменялись рождественскими подарками

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой Екатеринбургской и Верхотурской епархии Русской православной церкви (РПЦ) митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом в рамках ежегодного рождественского приёма. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

Глава региона поздравил архиерея с Рождеством Христовым, отметив, что этот праздник объединяет уральцев и помогает формировать общие духовно-нравственные ценности, такие как забота о ближнем, миролюбие, веротерпимость, сострадание и созидательный труд.

"Пусть радость этого праздника придаст силы для новых добрых свершений, — сказал Куйвашев. — Спасибо вам за ваше нелёгкое служение на благо жителей Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и духовной гармонии!"

В свою очередь, предстоятель Екатеринбургской епархии РПЦ также поздравил губернатора с одним из главных христианских праздников.

Затем митрополит Кирилл и Куйвашев обменялись памятными подарками.



Евгений Куйвашев, митрополит Кирилл (Наконечный) и епископ Евгений (Кульберг)