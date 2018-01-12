Депутат Козенко: Прокуратура проводит экспертизу фильма об украинских националистах

Прокуратура проводит экспертизу фильма об украинских националистах, получившего приз на фестивале документального кино "Артдокфест". Об этом Накануне.RU сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Напомним, данное мероприятие оказалось в центре внимания в связи с тем, что в его программе обнаружились фильмы, героизирующие боевиков украинских организаций, ведущих карательную операцию в Донбассе. Показ ленты "Полёт пули" был в итоге сорван гражданскими активистами, которых привлекли к административной ответственности. Депутат Козенко ещё в конце ноября обратился в правоохранительные органы с требованием проверить на экстремизм этот фильм, а также ленту "Война ради мира".

По словам парламентария, последний фильм был снят с показа по требованию прокуратуры, тогда как в отношении первого в настоящее время проводится психолого-лингвистическая экспертиза.

В официальном ответе из московской прокуратуры говорится, что в фильме "Война ради Мира" может пропагандироваться деятельность экстремистской организации "Правый сектор", её символика, а также иные материалы экстремистской направленности. В связи с этим организаторам "Артдокфеста" были направлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Однако, по словам Козенко, лента "Полёт пули" всё-таки была показана. При этом показ был всего один — вечерний. Утренний был сорван ополченцами и другими неравнодушными гражданами.

Данный фильм представляет собой полтора часа "живого эфира" из подвала, в который украинские националисты из отряда "Айдар" привели пленного.

"Дело даже не в том, покажут в конце, как его убивают или нет, — подчеркнул Козенко. — Ведь если этот человек, защищающий свою семью, свой язык, и останется жив, это будет скорее случайность".

По мнению парламентария, подобные материалы "нужно рассматривать скорее как вещественное доказательство" преступлений украинских националистов в отношении русского населения Донбасса.

"А давать за "это" призы — верх кощунства и демонстрация полного неуважения и малодушия по отношению к людям, отстаивающим сегодня принципы всего Русского мира, в том числе и нас с вами", — подчеркнул Козенко.

Он также выразил надежду на то, что после тщательной проверки (которая продлится до июля 2018 года) к авторам и организатором показа будут применены самые строгие меры ответственности.