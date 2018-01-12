ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения

в этот день
13.01.18
01:22
В Екб.03:22
В Москве две женщины продали в секс-бордель 14-летнюю девочку
Зауральские педагоги вновь обратились к Путину из-за невыплаты надбавок
На Южном Урале подростки-вандалы закидали снегом Вечный огонь
Главное
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении

Тема дня
"Трамп пошел на ядерный шантаж" Стало известно, что Штаты собираются создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Она будет использоваться на модифицированных ракетах "Trident D5", установленных на подводных лодках. Дональд Трамп говорит о необходимости таких разработок ввиду необходимости "сдерживать Россию" в конфликтах на просторах Восточной Европы.
12.01.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 81


Вячеслав Тетекин: Новый доклад о России – попытка неоконов загнать Трампа в привычное русло империалистической политики В ожидании доклада о коррупции (его фигурантами могут стать более 50 человек) сенаторы-демократы обнародовали 200-страничный доклад "Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США". Якобы имевшее место вмешательство российских властей в американские выборы в докладе ставится в один ряд с нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября.
12.01.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Россия может выйти из ВТО
Грелись о собак и пытались не спать. В МЧС рассказали причину пропажи двух подростков в Кушве
Бывшие сотрудники "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты из-за долгов по зарплате
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 6842



Новости
12.01.2018 19:55 Мск (21:55 Екб)
политика | В России
ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Павел Грудинин (2017) | Фото: Россия 24

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин имел иностранные счета на момент выдвижения, но к моменту регистрации таких счётов у него нет, заявил член Центризбиркома (ЦИК) РФ Евгений Шевченко.
Читайте также:

Как ранее сообщало Накануне.RU, директор "Совхоза имени Ленина" был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах сегодня, 12 января, став, таким образом, вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного 29 декабря. При регистрации Грудинин пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

"На момент регистрации таких счётов у него (Грудинина, — прим.) нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал", — передаёт "РИА Новости" слова Шевченко.

Член ЦИК отметил, что иметь зарубежные счета не запрещено законом, но к моменту регистрации в качестве кандидата на выборах они должны быть закрыты.

Напомним, директор совхоза был выдвинут на съезде КПРФ 23 декабря. 28 декабря он подал документы в ЦИК.

По данным Центризбиркома, к 9 января Грудинин получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал.

Другие новости по темам: Павел Грудинин, иностранные счета, зарубежные счета, ЦИК, Центризбирком РФ, выборы-2018
12.01.2018 19:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+