ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин имел иностранные счета на момент выдвижения, но к моменту регистрации таких счётов у него нет, заявил член Центризбиркома (ЦИК) РФ Евгений Шевченко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, директор "Совхоза имени Ленина" был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах сегодня, 12 января, став, таким образом, вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного 29 декабря. При регистрации Грудинин пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

"На момент регистрации таких счётов у него (Грудинина, — прим.) нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал", — передаёт "РИА Новости" слова Шевченко.

Член ЦИК отметил, что иметь зарубежные счета не запрещено законом, но к моменту регистрации в качестве кандидата на выборах они должны быть закрыты.

Напомним, директор совхоза был выдвинут на съезде КПРФ 23 декабря. 28 декабря он подал документы в ЦИК.

По данным Центризбиркома, к 9 января Грудинин получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал.