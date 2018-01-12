В Москве возбуждено дело по факту половых сношений с несовершеннолетней

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в половых сношениях с несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР).

По данным СК, в ноябре 2017 года 20-летний парень имел неоднократные встречи с девушкой, с которой вступал в половые отношения с её согласия, зная при этом, что она не достигла 16-летнего возраста.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ было возбуждено незамедлительно после обращения матери девочки в следственные органы ГСУ. Подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.