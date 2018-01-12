Трамп признал жесткость своего высказывания о "странах-гадюшниках"

Президент США Дональд Трамп признал, что выбрал "жёсткие слова", когда говорил об иммигрантах из Гаити и Африки, намеренных эмигрировать в Америку.

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Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Белого дома во время встречи с конгрессменами заявил, что Вашингтону не нужны мигранты из "стран-гадюшников".

Такое заявление было подвергнуто осуждению правительством Гаити и охарактеризовано как "стереотипное".

"Слова, которые я сказал на заседании... (по миграционной политике США - ИФ) были жёсткими... Но что было по-настоящему жёстким, так это сделанное предложение", — написал американский лидер в Twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Он уточнил, что имеет в виду предложение по DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), которое он считает "большим шагом назад". Трамп подчеркнул, что цепная миграция (тип миграции, при которой иммигрант позднее помогает переехать в другую страну своим родственникам и соотечественникам, — прим.) и программа розыгрыша виз причинили вред стране.

"Я хочу создать меритократическую иммиграционную систему, для людей, которые поднимут нашу страну на новый уровень, — написал он в Twitter. — Я хочу безопасности для наших граждан. Я хочу остановить масштабный поток наркотиков. Я хочу финансировать нашу армию, а не лишать ее финансирования, как это делают демократы".

....countries which are doing badly. I want a merit based system of immigration and people who will help take our country to the next level. I want safety and security for our people. I want to stop the massive inflow of drugs. I want to fund our military, not do a Dem defund.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому с 18 октября запрещен въезд на территорию США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. В списке также остались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.