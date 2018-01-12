Российские военные уничтожили диверсионную группу в Сирии

Российские военные провели в Сирии специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, совершивших обстрел территории авиабазы Хмеймим. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 31 декабря 2017 года база была подвергнута миномётному обстрелу. Погибли двое военнослужащих.

"На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб", — говорится в сообщении Минобороны агентству "Интерфакс".

По данным министерства, в ходе спецоперации был применён высокоточный боеприпас "Краснополь", с помощью которого был уничтожен склад беспилотников.

Напомним, последняя атака на авиабазу Хмеймим была совершена 6 января. Боевики при этом использовали самодельные дроны с кустарными минами. Атака была отбита российскими военными, все беспилотники были уничтожены.