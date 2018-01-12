В Совфеде оценили возможность передачи Украине военной техники из Крыма

Киев не готов сотрудничать с Москвой, вряд ли будет позитивной и его реакция на предложение вывести свою военную технику из Крыма, заявил первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера во время встречи с главами российских СМИ и информагентств президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, которая, как отметил глава государства, находится "в плачевном состоянии".

"Думаю, что готовность России передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму, о чём вчера заявил президент РФ Владимир Путин, следует рассматривать как жест доброй воли", — передаёт "РИА Новости" слова Клинцевича.

Он отметил, что это уже не первое подобное предложение, и оно означает стремление Москвы наладить отношения с Киевом.

"Россия предлагала нечто подобное еще в 2014 году, но не встретила понимания украинской стороны, — сказал сенатор. — Видимо, уже тогда там отдавали себе отчёт в том, что у страны нет технических возможностей привести военную технику в кондиционное состояние".

Он добавил, что Киев ни дал ни одного позитивного ответа на предложение российской стороны, а потому едва ли он прозвучит и сегодня.

"Скорее всего, в данном случае мы услышим: ничего этого Украине не нужно. Обойдемся. Словом, прямой расчёт на американскую помощь", — заключил Клинцевич.