На Южном Урале обрушилось здание. Спасатели проверяют информацию о нахождении людей под завалами

В поселке Бажова произошло обрушение плит перекрытия заброшенного здания. Проверяется информация о нахождении людей под завалами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщении о происшествии поступило сегодня в 16.15.

"В район происшествия незамедлительно направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС. На место также выехали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка, кинологи Поисково-спасательной службы. Приведена в готовность аэромобильная группировка. Руководит операцией начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проверяется информация о нахождении людей под завалами, поскольку рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону здания протянуты шланги (предположительно от газорезательного оборудования).

Место происшествия оцеплено.