Избирком Прикамья признал незаконной агитацию против Путина

Избирательная комиссия Пермского края признала незаконной печатные материалы с призывами к "забастовке избирателей", листовки распространялись в Перми. В материалах в негативном ключе упоминался президент России Владимир Путин, заявивший о намерении участвовать в выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе избиркома сообщили, что обращение поступило в комиссию по электронной почте, направил его житель Перми.

"Было установлено, что листовка не содержит никаких реквизитов, которые должны быть на агитационных материалах. При этом она содержала информацию, в которой явно преобладали сведения о кандидате на должность президента Владимире Путине с негативными комментариями. Соответственно, она признана незаконным агитматериалом", - рассказала специалист пресс-службы комиссии Валерия

Рыжова.

Избирком обратился в управление МВД для пресечения распространения листовок и поисков авторов продукции.

Как сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты РФ: лидера ЛДПР Владимира Жириновского и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.