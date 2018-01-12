На Ямале открыты продажи билетов на субсидируемые авиамаршруты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа. По информации окружного департамента транспорта, по всем социально-значимым межмуниципальным и межрегиональным авиамаршрутам проведены отборы на 2018 г.

"Уже открыты продажи билетов на все направления от 45 до 90 дней вперед, а ближе к отпускному периоду откроются продажи по сентябрь включительно, что позволяет жителям автономного округа планировать свои поездки и отпуска заранее", - сообщил заместитель руководителя дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Всего округ поддерживает восемь межрегиональных и 22 межмуниципальных маршрута. В 2018 г. к ним добавились межрегиональные направления "Салехард – Санкт-Петербург" и "Новый Уренгой – Санкт-Петербург".