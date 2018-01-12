В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении

На заседании нижней палаты федерального парламента председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил присваивать гражданам страны единые идентификационные номера с момента рождения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Необходимо решать вопрос о том, чтобы был единый идентификатор с самого рождения. Чтобы этот идентификационный номер сопровождал человека, и тогда многие вопросы, в том числе лично людей, будут решаться значительно эффективнее, быстрее, и, естественно, затраты для того, чтобы обслуживать наше население, будут намного меньше", - пояснил Аксаков, отметив, что присвоение такого номера позволит унифицировать такие документы, как свидетельство о рождении, паспорт, водительские права, ИНН, которые имеют разные номера.

О том, как эта процедура может быть решена организационно и технически, парламентарий не уточнил.