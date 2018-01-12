Апатрид украл у "Транснефть-Сибирь" две трубы ценой в 1,3 миллиона

В Тюмени 27-летнего человека без гражданства судят за кражу труб у "Транснефть-Сибирь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

14 сентября 2017 года апатрид, живший в селе Демьянское без регистрации, решил похитить лежавшие на берегу Иртыша две металлические трубы диаметром 1,2 м и длиной почти 12 м. Они принадлежали Тобольскому УМН филиала "Транснефть-Сибирь".

Он нанял автокран, погрузил имущество компании в арендованный грузовик и ночью 16 сентября и сдал трубы в пункт приема металла в селе Каскара. Вырученными деньгами похититель распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба- 1 млн 300 тыс. руб.

Обвиняемый – под подпиской о невыезде. Дело ушло в Уватский районный суд.