В южноуральском селе восстановили водонапорную башню, рухнувшую из-за сильного ветра

В селе Черновском, где в конце прошлой неделе рухнула водонапорная башня, полностью восстановлено водоснабжение.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе мэрии Миасса, в селе завершились работы по восстановлению водонапорной башни, которая была согнута в результате порыва ветра. Процесс восстановления водоснабжения проконтролировал первый заместитель главы города Александр Качёв.

Напомним, в селе Черновском в результате сильных порывов ветра водонапорная башня, снабжающая населенный пункт водой, согнулась пополам. Водонапорной башне более полувека.