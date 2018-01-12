Маршрутка врезалась в грузовик в Петербурге: водителя зажало в кабине

12 человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика на Софийской улице на юге Санкт-Петербурга.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, его вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелизде, сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению.

В главке МЧС по Петербургу сообщили, что в маршрутке в момент аварии находилось 10 человек, сейчас их осматривают медики. Водителя маршрутки пытаются деблокировать спасатели: он оказался зажат в машине.

В конце декабря в Челябинске маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека.