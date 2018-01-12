В Петербурге ищут водителя, избившего подростка за брошенный в его машину снежок

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту избиения ребенка. Это мог сделать водитель, в машину которого попал брошенный снежок.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 января в полицию Невского района из медицинского учреждения поступила информация, что 15-летнему подростку причинены телесные повреждения. В ходе предварительной проверки сыщики установили, что в тот день в районе дома 144 по Октябрьской набережной мальчик играл со знакомыми и попал снежком в находящийся неподалеку автомобиль "Фольксваген". По предварительным данным, тогда водитель вышел и ударил парня, а затем уехал с места происшествия.

Сейчас полицейские ведут проверку по данному факту. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних уже опрошен сам подросток и его родители.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.