Жители пострадавшей в огне тюменской многоэтажки получат на съем квартир 15-18 тысяч в месяц

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уточнил суммы материальной помощи, которую получат жители пострадавшего от поджога дома №4 по Олимпийской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Деньги будут платить год. До 15 тыс. руб. в месяц будут получать семьи или одинокие тюменцы, живущие в однокомнатных квартирах. До 18 тыс. руб. в месяц будут платить тем, кто жил в "двушках". Жильцы обязательно должны быть зарегистрированы в пострадавшем доме и не иметь другой жилплощади – как сами, так и через родных. Также вернут сумму, которую тюменцы потратят на поиск жилья через риелтора.

Напомним, возгорание случилось вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.