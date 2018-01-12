Медведев призвал кабмин защищать пенсии, стипендии и зарплаты

В рамках исполнения бюджета в 2018 г. Правительство должно защищать пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании по финансово-экономическим вопросам. Он заверил, что все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме, передает корреспондент Накануне.RU.

С членами Правительства Медведев обсудил меры по исполнению федерального бюджета на 2018 г. По словам Медведева, каждый рубль должен работать на рост экономики и "развитие социальной сферы".

Премьер заявил, что в течение года "там, где это возможно", объем соцгарантий будет увеличен. "В частности, доведём минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного минимума уже к 1 мая текущего года. А не с 1 января 2019 г., как планировалось раньше. Все необходимые ресурсы для этого есть", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе верстки бюджета Правительство отказалось от "разморозки" пенсионных накоплений, на прежнем уровне остался размер маткапитала. Вместе с тем по поручению президента с 2018 г. появятся новые меры поддержки семей с детьми.

Медведев пообещал поддержать приоритетные отрасли экономики: промышленность высоких переделов, инновационные производства, жилищное строительство, сельское хозяйство, помогать регионам и продолжить перевод госпрограмм на проектное управление.