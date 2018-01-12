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Чтобы не увольнялись. Чиновников хотят освободить от ряда административных наказаний
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Бюджет, деньги (2016) | Фото:kolpinec.ru

На пленарном заседании Госдумы депутаты в первом чтении приняли изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении отдельных должностных лиц, передает корреспондент Накануне.RU.
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Авторы законопроекта указывают на то, что должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ зачастую привлекаются к административной ответственности независимо от того, выделялись ли бюджетные средства на реализацию соответствующих полномочий. В аналогичный ситуации оказались главы муниципалитетов, руководители местных администраций, иные должностные лица органов местного самоуправления, руководители муниципальных учреждений.

Предлагаемые новации, освобождающие перечисленных лиц от наказания, в случае, если причиной стало отсутствие бюджетного финансирования, депутаты сочли обоснованными.

Отметим, что в ходе заседания депутат Госдумы Дмитрий Ионин, представляющий Свердловскую область, привел ряд примеров, когда мэры небольших городов в условиях недостатка бюджетных средств становятся, по сути, крайними.

"У нас есть город Верхний Тагил, где 11 тыс. населения, на днях его главу [Сергея Калинина] привлекли к ответственности на 500 тыс. руб. за ряд несущественных нарушений, он документы по 44-ФЗ [закон о закупках] поздно опубликовал, - вступился федеральный парламентарий за мэра, получающего зарплату 60 тыс. руб. в месяц. - При этом его в город все знают, уважают. Недавно на две с половиной зарплаты [на том же основании - нарушение сроков опубликования результатов торгов] оштрафовали мэра Нижней Салды Елен Матвееву – профессионала, хорошего хозяйственника. То есть мы ставим мэров в ситуацию, когда они говорят – скоро глав местного самоуправления будут назначать по решению суда, а не выбирать".

Отметим, что оба мэра, упомянутые Иониным, считают наказания необоснованными и намерены подать в отставку.

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12.01.2018 15:24 Мск | Андрей Яловец
17:24 Екб


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Чтобы не увольнялись. Чиновников хотят освободить от ряда административных наказаний
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