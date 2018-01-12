Российским полицейским разрешили отдыхать в Таджикистане, Узбекистане и еще 11 странах

МВД России согласовало список стран, где могут проводить отпуск сотрудники ведомства, сообщили Накануне.RU в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на распоряжение главы ведомства Владимира Колокольцева.

В список вошли 13 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.

Эксперты турбизнеса обращают внимание на то, что из пляжных направлений здесь представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены, а в Южную Осетию и Таджикистан - практически не представлены на российском рынке. В АТОР подчеркнули, что "удивляет присутствие в списке Туркменистана": с этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно. Организованный туризм в Туркменистан из России по этой причине отсутствует.



Довольно дорогим направлением будет Узбекистан, так как "туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета", отмечает также АТОР.

Стоит отметить, что в этом году в список не вошли Турция, Египет, Марокко, Тунис, Таиланд и несколько других стран, которые были разрешены к посещению в 2015 и 2016 годах.

Ограничения на выезд в отпуск за рубеж в настоящее время действуют в ФСБ России, МВД и Минобороны.

В 2016 году руководство Роскосмоса ограничило отдых за пределами РФ сотрудникам предприятий ракетно-космической промышленности, осведомленных в сведениях, составляющих государственную тайну.