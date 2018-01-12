В ситуацию с невыплатой зарплаты сельским учителям в Зауралье подключился прокурор региона

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин попросил прокурора Зауралья Игоря Ткачева разобраться в ситуации с невыплатой зарплаты учителям Звериноголовского района.

"В муниципалитете есть вопрос по несоответствию выплаченной заработной платы. Сегодня в район выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора по социальной политике Александром Карповым, чтобы проверить выполнение моих поручений. Я прошу и вас подключиться и еще раз проверить законность начисления заработной платы учителям", - цитирует для Накануне.RU слова губернатора его пресс-служба.

Прокурор согласился организовать проверку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области во второй раз записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требуют разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись.