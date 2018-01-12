Мандаты депутатов екатеринбургской гордумы могут отозвать через суд

Ленинский районный суд Екатеринбурга 19 января рассмотрит заявление, которое подал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в адрес двух депутатов Екатеринбургской думы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прокуратура Свердловской области намерена через суд добиться лишения мандатов сразу нескольких депутатов. Речь идёт о народном избраннике с банковским счётом во Франции, Михаиле Гаранине и Владимире Смирнове.

Добавим, что, по информации областной прокуратуры, в 2017 году на "сокрытии имущества и счетов" "попались" 20 должностных лиц - они уволены в связи с утратой доверия.

Напомним, на одном из заседаний гордумы Екатеринбурга было сказано, что Владимир Смирнов не предоставил данные о том, что у него есть несколько квартир в Екатеринбурге и гараж. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры назвал это злостными нарушениями и отметил, что направлены материалы о досрочном прекращении полномочий Смирнова и Михаила Гаранина, у которого "еще более жесткие нарушения".