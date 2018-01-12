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Водителю автобуса, сбившего людей у станции метро "Славянский Бульвар" в Москве, предъявлено обвинение
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(2017) | Фото: twitter.com/molniatv

Следователи предъявили обвинение водителю автобуса, сбившего пешеходов у станции метро "Славянский Бульвар" в Москве. Мужчину готовятся заключить под стражу.

Напомним, авария произошла 25 декабря: автобус вылетел с дороги в подземный пешеходный переход. В результате погибли и пострадали люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, продолжается работа по сбору технической документации в Одинцовском филиале ГУП МО "Мострансавто", проверке технического состояния автобуса, организации работы водителей, а также сведений о проводимом с ними обучении и инструктажах. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи камер наружного наблюдения. Для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза. К исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты РФЦСЭ Минюста России, представители заводов-изготовителей и "Мострансавто". Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса.

(2017)|Фото: t.me/moscowmap

"Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным следствия, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов, в нарушение Правил дорожного движения, допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке. В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и совершил наезд на пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались. 10 человек получили различные телесные повреждения", - рассказала Светлана Петренко.

(2017)|Фото: twitter.com/molniatv

Она отметила, что сегодня следствие направило в суд ходатайство о заключении Тихонова под стражу.

"Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период. Только по результатам проведения всего комплекса следственных действий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы о причинах произошедшего и обстоятельствах, способствовавших этому преступлению", - подчеркнула официальный представитель СКР.

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12.01.2018 15:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:20 Екб


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Водителю автобуса, сбившего людей у станции метро "Славянский Бульвар" в Москве, предъявлено обвинение
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