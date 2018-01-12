Опрос: молодые челябинцы чаще демонстрируют оптимизм в оценке прошедшего года

Социологи из челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) попросили оценить челябинцев ушедший 2017 год. Большинство – 57,2% опрошенных – оценили его как хороший для себя лично. При этом отмечается, что чаще позитивные оценки дают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет со средним уровнем материальной обеспеченности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

До трети, а именно 33% опрошенных охарактеризовали ушедший год как "хороший", 24,2% назвали 2017 год "скорее хорошим". Социологи отметили, что доля позитивно настроенных в оценках людей увеличилась на 2,9% опрошенных по сравнению с аналогичными данными, полученными год назад. Но вместе с долей оптимистов растет и количество респондентов, дающих негативную оценку. Таких стало 38,2% против 33,9 годом ранее. Кроме того, настораживает серьезная отрицательная динамика выбора респондентами позиции "плохой" для характеристики прошедшего лично для респондента (на 12,5% за год).

Негативную оценку году дают преимущественно челябинцы старше 50 лет, с общим средним специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению – неработающие пенсионеры, а также те, кто оценивает собственное материальное положение позициями "денег хватает только на питание" и "живем за гранью бедности, не хватает даже на питание".

Наиболее позитивные оценки были получены в ходе опроса 2015 года. Что касается негативных оценок, меньше всего их было в уже упомянутом 2015 году – 30,6%, а в 2017 было зафиксировано максимальное число пессимистов – 38,2%, причём каждый пятый из опрошенных (21,7%) дал году крайне негативную оценку.