В Челябинске на остановке "Площадь Революции" изменится место остановки троллейбусов

С 13 января на площади Революции в Челябинске изменится схема остановки общественного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Теперь троллейбусы будет осуществлять посадку и высадку пассажиров ближе к перекрестку с улицей Цвиллинга, а автобусы и маршрутные такси далее по ходу движения.

Информационные знаки с указанием вида транспорта и номерами маршрутов установят сегодня ночью.

Также троллейбусы №11 и №16, следующих в направлении конечного пункта "АМЗ", с 15 января будут останавливаться на остановке "Площадь Революции".