Пьяный югорчанин расстрелял силовика из сигнальной ракетницы

На одной из дорог Нефтеюганска сотрудники ДПС остановили водителя и потребовали предъявить документы. Вместо этого нетрезвый югорчанин выстрелил в инспектора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Около 00.25 возле дома №7 в 10 микрорайоне города сотрудниками ДПС остановили "Иран Самант". Им управлял 48-летний мужчина. Предъявить документы он не смог – забыл дома. Когда инспектор составлял протокол, водитель вдруг достал из внутреннего кармана охотничью сигнальную ракетницу и выстрелил в инспектора. Полицейский получил ушиб и ожог левого плеча.

Водителя тут же заковали в наручники. Позже выяснилось, что он пьян. В отделе полиции Нефтеюганска проводится проверка. Позже ее материалы передадут в окружное управление СКР для решения вопроса о возбуждении дела.