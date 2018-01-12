В Кургане воспитанников детского дома поведут в лучший ресторан города

Инициативная группа курганцев решила устроить воспитанникам детских домов города праздник, детей от 3 до 15 лет сводят в один из лучших ресторанов Кургана.

Празднования Старого Нового года пройдет 14 января в 12.30 в ресторане "Марани", сообщила Накануне.RU организатор проекта "Зимнее чудо" Дарья Ковалева.

Как рассказывает девушка, идея возникла совершенно случайно.

"Я и шестеро моих друзей решили подарить детям настоящий праздник. Мы регулярно заботимся о себе, своих семьях, близких и друзьях! Предлагаю этой зимой расширить свои горизонты и подарить свою заботу детям, которые остались без родителей. Мы организуем праздничные выступления актеров в детских домах, готовим подарки от спонсоров детям", - сообщила Дарья Ковалева.

Для 30 детей выступят артисты театра кукол "Гулливер", также волонтеры пригласили мастеров по аквагриму. Для детдомовцев покажут новогоднюю программу с призами, играми и конкурсами.

Организаторы призывают всех неравнодушных курганцев поддержать мероприятие и прийти в "Марани" 14 января, подарив детям сладкие подарки.