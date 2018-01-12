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Новости
12.01.2018 14:42 Мск (16:42 Екб)
политика | В России
"Закон не коснется обычных блогеров!" Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании физлиц иностранными агентами
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(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Физических лиц смогут признавать иностранными агентами только в случае, если они являются средствами массовой информации и финансируются из-за рубежа. Соответствующие поправки в закон о СМИ депутаты Госдумы приняли сегодня в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU.
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Законопроект носит рамочный характер и является продолжением недавно принятого закона о СМИ-иноагентах, пояснил один из его авторов Петр Толстой. По его словам, учредителем СМИ может быть не только юридическое, но и физическое лицо. В связи с тем, что отныне СМИ наряду с некоммерческими организациями могут получить статус иностранного агента, и потребовалось принятие поправки.

При этом содержание контента СМИ не может стать причиной признания его иностранным агентом. Единственный критерий попадания в реестр – наличие иностранных источников финансирования. Согласно законопроекту, все материалы, которые выпускает СМИ-иноагент, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. То же правило действует и при распространении, цитировании такой информации.

"В этом законе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре, контент и сообщения не затрагиваются. Есть лишь обязанность указывать источник сообщения в случае цитирования СМИ-иноагента. Это будет означать, что СМИ ведет деятельность в интересах другого государства, не более того", - пояснил Толстой.

Закон о СМИ-иноагентах и рассмотренная сегодня поправка – это ответные меры на действия американских властей в отношении российских журналистов. Напомним, в ноябре Минюст США внес телеканал Russia Today в список иноагентов и лишил его аккредитации в конгрессе США.

Депутат от "Справедливой России" Олег Шеин предположил, что под действие закона попадут обычные граждане, которые работают в международных организациях или получают деньги от своих родственников, проживающих за границей.

"В этом контексте вызывает тревогу то, что в отношении этих обычных людей, которые ведут страницы в соцсетях и не указывают при этом, что они являются иностранными агентами, будут применятся жесткие санкции", - сказал депутат.

Петр Толстой развеял эти опасения.

"Необходимость указания физических лиц возникла в связи с тем, что часть информации, распространяемая СМИ-иноагентами, распространяется через физических лиц, которые являются СМИ и транслируют информацию в соцсетях. Еще раз подчеркиваю, в этом законе речь не идет о законодательном регулировании информационного пространства на территории России в отношении обычных блогеров, речь идет о распространении информации через соцсети СМИ, признанными иноагентами. Подчеркиваю, не касается это блогеров! Чтобы это коснулось блогеров, они должны быть СМИ. Только в этом контексте физлица могут быть затронуты этим законом", - объяснил парламентарий.

"Никаких признаков ограничения свободы информации тут нет, граждане имеют право знакомиться с любой информацией, которую считают нужной, но имеют право знать о происхождении информационной повестки, которая вбрасывается в соцсети. Например, если источником является специально уполномоченные Конгрессом США СМИ, то логично, чтобы наши граждане были в курсе, откуда ноги растут", - добавил Толстой.

По данным докладчика, такие российские СМИ, как РБК, Эхо-Москвы и Дождь получают деньги из фондов США.

"В открытых данных Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG), сказано о финансировании в 2017 г. российских "СМИ-партнеров": РБК, Эхо-Москвы и Дождя. Цель этой организации – обход блокировок Роскомнадзора и допуск к контенту. Эта информация набирает в России 180 млн просмотров в год, это существенный вклад в публичную повестку нашей страны", - заметил Толстой.

Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.

Другие новости по темам: сми-иноагенты, иностранный агент, блогер-иноагент, госдума
12.01.2018 14:42 Мск | Москва | Анна Смирнова
16:42 Екб


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"Закон не коснется обычных блогеров!" Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании физлиц иностранными агентами
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