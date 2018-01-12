В Екатеринбурге началась подготовка к 295-летию города

В Екатеринбурге стартовала подготовка к 295-летию города. В этом году праздник, который отмечается в третью субботу последнего летнего месяца, выпадает на 18 августа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, День города-2018 станет генеральной репетицией в преддверии празднования 300-летнего юбилея уральской столицы.

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, общая концепция уже определена - все пройдет в формате глобального мультижанрового фестиваля. Центр города будет разделен на грандиозные тематические зоны, что с одной стороны облегчит навигацию для гостей праздника, а с другой - позволит сделать их содержание более насыщенным и качественным. Планируется, что в историческом сквере разместится зона театрального карнавала, где уличные артисты гигантского театра под открытым небом покажут представления и перфомансы, участниками которых смогут стать все желающие.

Площадь 1905 года станет музыкальной площадкой, где в финале праздничного дня пройдет широкомасштабная городская дискотека. Октябрьская площадь превратится в гигантский танцпол под открытым небом с выступлениями профессионалов различных направлений и танцевальными флэшмобами. Территория Литературного квартала, а также площадка, прилегающая к ККТ "Космос", станут центром детского праздника. Место фуд-зоны пока не определено, но она также будет размещаться в центре города.

Несмотря на то, что главное праздничное действо сосредоточится в центральной части Екатеринбурга, в отдаленных районах города также будут организованы специальные праздничные площадки, чтобы те, кто по каким-то причинам не может выехать в центр, также могли присоединиться к торжеству. А кульминацией всего станет фестиваль фейерверков. Как отметили в мэрии, в настоящий момент организаторы рассматривают возможность продлить праздник на час и запустить праздничный салют в 23.00. Предполагается, что он продолжится до 23.30 и все это время будет виден над акваторией городского пруда.