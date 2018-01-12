В полиции опровергли прибытие "заминированного поезда" с Украины в Белгородскую область

Транспортная полиция опровергла сообщения о прибытии с Украины "заминированного поезда" на станцию в Белгородской области.

"Информация, размещенная в ряде СМИ и соцсетях, о прибытии на железнодорожную станцию Валуйки-Сортировочные Белгородской области заминированного поезда, не соответствует действительности", - сообщили Накануне.RU в УМВД на транспорте по ЦФО.

На месте происшествия обнаружили только гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. Уточняется, что движению поезда граната никак не угрожала.

СМИ сообщали, что, по некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.