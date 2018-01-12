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Соучастница экс-министра связи Прикамья по "делу МФЦ" получила 4 года и штраф
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суд, молоток (2015) | Фото:

Ленинский райсуд Перми вынес приговор бывшему заместителю главы МФЦ Наталье Гладковой. В колонию она отправится только после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Гладкова признана виновной в двух преступлениях по статье "Мошенничество организованной группой лиц в особо крупном размере". По совокупности суд наказал ее четырьмя годами колонии со штрафом в 800 тыс. руб. Отбывание реального наказания отложено до достижением ее младшего ребенка возраста 14 лет. Штраф не отложен", - рассказала Накануне.RU помощник судьи Наталья Хорошунова.

Напомним, бывший министр связи Евгений Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Он на шесть лет отправится в колонию общего режима и штраф в 1 млн руб. Другие участники дела – глава центра Дмитрий Дымбралов, получивший три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, бизнесмен Иван Овчинников. Суд наказал предпринимателя тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.

Другие новости по темам: Евгений Балуев, Дмитрий Дымбралов, Наталья Гладкова, Иван Овчинников, дело МФЦ
12.01.2018 14:16 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:16 Екб


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Соучастница экс-министра связи Прикамья по "делу МФЦ" получила 4 года и штраф
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