Жириновский попросил коллег раскошелиться ему на выборы

Сегодня лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный кандидатом на должность президента России, в ходе выступления представителей фракций Госдумы предложил коллегам – депутатам нижней палаты парламента перевести на его избирательный счет по 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас выборы у нас идут, у нас с вами, у депутатского корпуса, есть возможность проявить солидарность, - сказал Жириновский. - Поскольку я единственный из депутатов участвую [в выборах 18 марта], то 450 депутатов могли бы по 1 млн руб. внести на мой избирательный счет. <…> Сейчас мне соберете, в другой раз, может, кто-то еще пойдет от другой партии - ему соберем".

По словам либерал-демократа, деньги следует перевести как можно скорее.

"Пока у вас есть время сегодня, до 17.00 [по московскому времени], прошу все деньги перевести на избирательный счет, по 1 млн руб. А если нет - 20 марта будем разбираться с вами", - предупредил Жириновский.