Подростков, пропавших на Среднем Урале, помог найти частный вертолет

Стали известны новые подробности поисковой операции на Среднем Урале по розыску двух пропавших подростков. Найти их помог частный вертолет волонтеров.

Напомним, подростки 2005 и 2006 годов рождения пропали в Кушве вместе с собаками 4 января. Их нашли уже на следующий день. Выяснилось, что пока дети блуждали по лесу, они грелись о собак и пытались не спать.

В ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили, что в поисках помогал вертолет волонтеров.

"Вертолет волонтеров также летал над этой территорией. Наша поисковая группа спасателей пошла по следам, которые обнаружил замглавы Кушвинского городского округа. По пути следования была найдена кофта одного из детей, затем было найдено место привала, где они ночевали. Одновременно вертолет заметил детей с воздуха, после чего их координаты были немедленно переданы спасателям на земле. Комплекс всех этих мероприятий и позволил найти ребят", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Там отметили, что любая информация всегда очень важна в проведении поисков, и чем больше этой информации, тем успешнее результат.

"От лица МЧС огромное спасибо всем, кто откликнулся, несмотря на праздничные дни. Всего в поисках было задействовано более 200 человек - не только МЧС и МВД, но и волонтеры. К счастью, совместными усилиями все закончилось благополучно и достаточно оперативно", - добавили в ведомстве.