Модный пермский дирижер дает концерт в Екатеринбурге. Цена билета достигает 15 тысяч

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис даст концерт в Екатеринбурге в рамках своего российского тура. Столица Урала появилась в гастрольном графике оркестра в последний момент, переговоры вела Свердловская филармония. Однако далеко не каждому поклоннику "эксклюзивный концерт" оказался по карману, передает корреспондент Накануне.RU.

Филармония сегодня анонсировала концерт Курентзиса и оркестра musicAeterna. В программе концерта Бетховен: "Симфония № 4" и "Симфония № 6 «Пасторальная»".

"Наши переговоры с Пермским театром оперы и балета увенчались успехом: мировая знаменитость даст эксклюзивный концерт в Екатеринбурге. В программе — Бетховен, на сцене — дирижер-перфекционист, кумир модной тусовки и несомненный гений (по признанию его педагога — легендарного Ильи Мусина). Жаль, что в зале только 700 мест...", - говорится в рассылке филармонии.

Стоимость билетов начинается от 2 тыс. руб., однако их в продаже уже нет. Кончаются и дешевые по меркам концерта билеты за 3-4 тыс. руб. Лучшие места концертном зале стоит в интервале от 7,5 до 15 тыс. руб.