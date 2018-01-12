В Перми семейная пара дольщиков взыскала с застройщика неуйстойку и компенсацию морального вреда

Семейная пара взыскала с застройщика неустойку за задержку строительства и компенсацию морального вреда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Супруги являлись участниками долевого строительства - они приобрели право на покупку трехкомнатной квартиры в строящемся доме Перми по ул. Веры Засулич. Застройщик ЖСК "Новые Ераничи" передал квартиру собственникам на 2,5 месяца позже. Претензии супругов о выплате неустойки и компенсации морального вреда застройщик проигнорировал. Супруги были вынуждены обратиться в суд.

В результате Кировский районный суд Перми удовлетворил иск супругов и взыскал с "Новые Ераничи" неустойку в сумме 213,9 тыс. руб., моральный вред в размере 10 тыс. руб. и штраф в размере 111,9 тыс. руб. ЖСК попытался обжаловать приговор, заявив, что взысканная судом неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства и должна быть снижена. Однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что оснований для удовлетворения жалобы ответчика нет. Решение Кировского районного суда Перми оставлено без изменения.