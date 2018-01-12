Путин решит, как ответить на новый санкционный список США, после его публикации

Президент России Владимир Путин примет решение об ответных мерах на новый санкционный список США тогда, когда этот список будет опубликован. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что "сейчас много разных списков ходит" в газетах и интернете, "но они все оказываются не настоящими", поэтому нужно сначала дождаться, когда этот список будет представлен Госдепартаментом в Конгресс.

"Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать. Появление как такого списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция",— сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать президент России.

Песков отметил, что санкции всегда вызывают контрдействия. Отвечая на вопрос о том, будут ли ответные меры РФ зеркальными, пресс-секретарь президента заявил, что "будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белый дом продолжает готовить"кремлевский доклад" - список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству.