Заседание по банкротству качканарского завода "Металлист" опять перенесли

Следующее заседание по делу о банкротстве качканарского завода "Металлист" с 12 января перенесли ещё на месяц. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

Как сообщается в картотеке дел суда, по итогам сегодняшнего заседания было принято решение об отложении судебного разбирательства. Следующее заседание по делу состоится 12 февраля 2018 года.

А тем временем работники завода с 14 декабря сидят без работы и выйдут ли они на нее снова - неизвестно. Уже после 15 января может произойти массовое сокращение.

Напомним, ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело. А недавно завод лишился вертолета за долги перед своими рабочими - воздушное судно арестовали судебные приставы.